Гагин: ВСУ перебросили под Донецк дополнительные резервы из-за серьезных потерь

Вооруженные силы Украины перебросили под Донецк дополнительные резервы из-за серьезных потерь. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал советник руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
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