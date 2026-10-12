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Регионы России

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Московские суды признали фальшивым договор на права песен группы «Ласковый май»

Московские суды признали фальшивым договор на права песен группы «Ласковый май»

Московские суды признали недействительным соглашение между певцом Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным, касающееся прав на знаменитые песни группы «Ласковый май».

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