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Сноб

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Что смотреть, если вам понравилась «Бухта вдов»

Что смотреть, если вам понравилась «Бухта вдов»

Сериал «Бухта вдов» стал одним из главных стриминговых хитов первого полугодия 2026 года. «Сноб» рассказывает, что ещё можно посмотреть, если он вам понравился, — ведь ждать второго сезона ещё очень долго!«Буря столетия» / Storm of the Century (1999) Кадр из сериала «Буря столетия»За экспозицией и завязкой «Бури столетия» даже начинающий поклонник жанра хоррор легко разглядит работу Стивена Кинга.

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