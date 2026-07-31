Что смотреть, если вам понравилась «Бухта вдов»

Сериал «Бухта вдов» стал одним из главных стриминговых хитов первого полугодия 2026 года. «Сноб» рассказывает, что ещё можно посмотреть, если он вам понравился, — ведь ждать второго сезона ещё очень долго!«Буря столетия» / Storm of the Century (1999) Кадр из сериала «Буря столетия»За экспозицией и завязкой «Бури столетия» даже начинающий поклонник жанра хоррор легко разглядит работу Стивена Кинга.