Чеченская полиция не стала возбуждать дело на сына Кадырова, потому что он еще ребенок

ML Michael Lee Пафос здесь не совсем уместен, с учетом того, что это операция бандеровских спецслужб, скорее всего разработка МИ-6. Они выцеливают уязвимости российской консолидации. Мигрантский кризис, в частности, из этой же оперы. Сожжение святынь у нас возбуждает остро резонансный отклик, не только среди 15 млн мусульман. Технически простой акт в Волгограде, дадут пару раз в табло при задержании, отсидит бедолага, выйдет живой, денег поднимет, зато какое возбуждение масс, в тч вовлеченных в СВО. Здесь же показано, что всё не так просто, гнев амплитудный, иногда выплескивается за правовое поле. Да и на зоне у народа могут появиться вопросы. Короче, сюда не ходи. У них таких денег нет

Татьяна Романова Журавель что-то там курлыкал, жаловался Москальковой? И что, Москалькова его пожалела? Да ему, гаденышу, не просто пенделей надо было надавать, а лупить до тех пор, пока не обделается, а потом заставить свое дерьмо жрать.