Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Сова на глобус успешно натянута...это как средняя зарплата или средняя пенсия по стране - много, но далеко не у больш...Всепропальщикам п...
  • саша дмитренко
    платошка-мелкая  вошка!но вонючая)))Николай Платошкин...
  • саша дмитренко
    а  когда  вас  обворовывали грязные  подлые  комми-вы  причмокивая  им  жопу  лизалиНиколай Платошкин...

Чеченская полиция не стала возбуждать дело на сына Кадырова, потому что он еще ребенок

Чеченская полиция не стала возбуждать дело на сына Кадырова, потому что он еще ребенок

Чеченская полиция не будет возбуждать уголовное дело по факту избиения подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного сыном Рамзана Кадырова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ML
Michael Lee
Пафос здесь не совсем уместен, с учетом того, что это операция бандеровских спецслужб, скорее всего разработка МИ-6. Они выцеливают уязвимости российской консолидации. Мигрантский кризис, в частности, из этой же оперы. Сожжение святынь у нас возбуждает остро резонансный отклик, не только среди 15 млн мусульман. Технически простой акт в Волгограде, дадут пару раз в табло при задержании, отсидит бедолага, выйдет живой, денег поднимет, зато какое возбуждение масс, в тч вовлеченных в СВО. Здесь же показано, что всё не так просто, гнев амплитудный, иногда выплескивается за правовое поле. Да и на зоне у народа могут появиться вопросы. Короче, сюда не ходи. У них таких денег нет
Ответить
8 час.
Татьяна Романова
Журавель что-то там курлыкал, жаловался Москальковой? И что, Москалькова его пожалела? Да ему, гаденышу, не просто пенделей надо было надавать, а лупить до тех пор, пока не обделается, а потом заставить свое дерьмо жрать.
Ответить
7 час.
вага карлито
В принципе хороший урок преподали всем тем кто еще  мутит подобные истории! По сути идеи никакой в том  что  паскудник сотворил  а также никакой надобности в  таком поступке! К чему зачем не понятно! Ну нет мозгов теперь   придется  испытать все на своей шкуре! Многие поймут что   есть еще грани за которые  переступать не следует  а тем паче в угоду  сторонним  провокаторам! Но и совсем не следует гнобить до полного!) Переступил закон есть наказание ! Пусть оно будет жестким но в пределах человечности! Все таки он никого не убивал не насиловал!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх