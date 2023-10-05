Чеченская полиция не будет возбуждать уголовное дело по факту избиения подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного сыном Рамзана Кадырова.
Чеченская полиция не стала возбуждать дело на сына Кадырова, потому что он еще ребенок
Комментарии
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ML
Michael Lee
Пафос здесь не совсем уместен, с учетом того, что это операция бандеровских спецслужб, скорее всего разработка МИ-6. Они выцеливают уязвимости российской консолидации. Мигрантский кризис, в частности, из этой же оперы. Сожжение святынь у нас возбуждает остро резонансный отклик, не только среди 15 млн мусульман. Технически простой акт в Волгограде, дадут пару раз в табло при задержании, отсидит бедолага, выйдет живой, денег поднимет, зато какое возбуждение масс, в тч вовлеченных в СВО. Здесь же показано, что всё не так просто, гнев амплитудный, иногда выплескивается за правовое поле. Да и на зоне у народа могут появиться вопросы. Короче, сюда не ходи. У них таких денег нет
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8 час.
Татьяна Романова
Журавель что-то там курлыкал, жаловался Москальковой? И что, Москалькова его пожалела? Да ему, гаденышу, не просто пенделей надо было надавать, а лупить до тех пор, пока не обделается, а потом заставить свое дерьмо жрать.
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7 час.
вага карлито
В принципе хороший урок преподали всем тем кто еще мутит подобные истории! По сути идеи никакой в том что паскудник сотворил а также никакой надобности в таком поступке! К чему зачем не понятно! Ну нет мозгов теперь придется испытать все на своей шкуре! Многие поймут что есть еще грани за которые переступать не следует а тем паче в угоду сторонним провокаторам! Но и совсем не следует гнобить до полного!) Переступил закон есть наказание ! Пусть оно будет жестким но в пределах человечности! Все таки он никого не убивал не насиловал!
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2 час.
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