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Живая Кубань

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14-летний мальчик обратился в СК. Энергетический кошмар на Кубани: как монополист доводит людей до отчаяния

14-летний мальчик обратился в СК. Энергетический кошмар на Кубани: как монополист доводит людей до отчаяния

14-летний мальчик обратился в СК. Энергетический кошмар на Кубани: как монополист доводит людей до отчаянияКогда четырнадцатилетний подросток вынужден обращаться в Следственный комитет, чтобы помочь родителям, – это не просто история о долгах.

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