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KP.RU: Алла Пугачева на Кипре чувствует себя плохо и почти не выходит из дома

Сбежавшая из России сначала в Израиль, а потом на Кипр после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины популярная когда-то Певица Алла Пугачева  из-за высокой температуры воздуха очень плохо себя чувствует и почти не выходит из дома, сообщает “Комсомольская правда”.

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