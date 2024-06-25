KP.RU: Алла Пугачева на Кипре чувствует себя плохо и почти не выходит из дома

Сбежавшая из России сначала в Израиль, а потом на Кипр после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины популярная когда-то Певица Алла Пугачева из-за высокой температуры воздуха очень плохо себя чувствует и почти не выходит из дома, сообщает “Комсомольская правда”.