С начала года кассовые сборы в Китае превысили 1,4 млрд долларов

Кассовые сборы в Китае с начала года превысили 10 млрд юаней или около 1 млрд 400 млн долларов США, обогнав по этому показателю всю северную Америку и закрепив за Китаем статус крупнейшего кинорынка планеты, сообщает russian.
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