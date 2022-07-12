Жители Приморья вдохновляются примером добровольцев

Пока с территории Украины приходят всё более и более ужасающие новости, жители Приморского края не дремлют, и активно записываются в ряды добровольцев для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации, сообщает ИА DEITA.
Пока с территории Украины приходят всё более и более ужасающие новости, жители Приморского края не дремлют, и активно записываются в ряды добровольцев для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации, сообщает ИА DEITA.
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