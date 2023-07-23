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New York Post обратила внимание на видео 1991 года, где Байден предсказывает, что к 2020-му он будет мертв «при любом раскладе»

New York Post обратила внимание на видео 1991 года, где Байден предсказывает, что к 2020-му он будет мертв «при любом раскладе»

Издание New York Post обратило внимание на видео 1991 года, на котором нынешний президент Срединных Штатов Джо Байден прогнозирует, что к 2020-му он будет мертв «при любом раскладе».

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