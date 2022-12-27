Вечерняя Москва

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Диетолог Соломатина рассказала, сколько мандаринов в день можно съесть взрослым и детям

Диетолог Соломатина рассказала, сколько мандаринов в день можно съесть взрослым и детям

Мандарины являются для взрослых и детей любимым лакомством на новогоднем столе. О полезных свойствах этого фрукта известно всем, но если съесть очень много плодов, это может не только спровоцировать развитие аллергии, но и обострить заболевания ЖКТ.

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