«Джеймс Вебб» обнаружил этан на трёх карликовых планетах пояса Койпера

Пояс Койпера — область на границе нашей Солнечной системы, которая населена ледяными объектами. С конца 20-го века учёные стремятся получить более подробное представление об этих транснептуновых объектах, чтобы узнать больше о их орбитах и составе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии