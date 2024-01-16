В Госдуме предложили освободить наследников от пени и неустоек по кредитам

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому кредиторы не смогут требовать от будущих наследников умершего человека заплатить сумму, которую тот занял при жизни, пока они не вступят в наследство.
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