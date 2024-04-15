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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» прекратила поиски нового тренера. Клуб хочет назначить Маркеса, если Хави не передумает уходить (Diario Sport)

По информации Diario Sport, спортивный директор каталонцев Деку связывался с Роберто Де Дзерби, однако от его кандидатуры было решено отказаться из-за действующего контракта с «Брайтоном» и высоких отступных.

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