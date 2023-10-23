Кто-то за один день сбил 7 украинских МиГ-29. Британцы уверены — это Су-57

ВТ

Василий Топчий

Что же известно о новом виде оружия, оснащенного сверхвысокочастотной электромагнитной боевой частью? Из точных характеристик - ничего. Все ТТХ нового оружия - большой секрет Родины. Понятен лишь смысл потенциальных боевых возможностей «Алабуги». Комплекс предназначен для выведения из строя (в полном смысле слова «выжигания») всего радиоэлектронного оборудования надводных кораблей, летательных аппаратов противника (самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет), средств связи и управления наземных подразделений. То есть танки противника застывают и становятся удобными мишенями, пушки не стреляют, самолеты падают. Источник: https://fishki.net/anti/2600139-kompleks-alabuga-oruzhie-byjuwee-jelektromagnitnym-impulysom.html © Fishki.net