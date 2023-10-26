Белоусов отверг возобновление диалога с Западом из-за политики сдерживания РФ

Политика сдерживания России, которой придерживается Запад, не позволяет возобновить диалог, заявил 25 октября заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ.
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