Российские космонавты создадут трубчатые органы на МКС

Олег Кононенко с российским биопринтером «Орган.Авт» В этом году на МКС российские космонавты собираются провести уникальный эксперимент по созданию качественных копий некоторых человеческих органов в трубчатой форме с использованием передовой 4D-биопечати.
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