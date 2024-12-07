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Глеб Никитин ответил на жалобы нижегородцев по поводу праздников во время СВО

Глеб Никитин ответил на жалобы нижегородцев по поводу праздников во время СВО

Никитин прокомментировал траты на праздники в период проведения спецоперацииГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии, состоявшейся 6 декабря, ответил на вопрос о разумности организации праздников в период проведения специальной операции.

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