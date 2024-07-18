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Создан препарат для защиты от заражения ВИЧ

Создан препарат для защиты от заражения ВИЧ

«Лекарство от ВИЧ, принимаемое дважды в год, на 100% эффективно»: Ученые нашли препарат, который может покончить с эпидемией этой болезни — правда пока его испытали только на женщинах.

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