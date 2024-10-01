Shot: киллер Лёша Солдат, убивший минимум 12 человек, может выйти по УДО

Один из самых известных киллеров 90-х Леша Солдат (настоящее имя - Алексей Шерстобитов), отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, может выйти по условно-досрочному освобождению, сообщил Telegram-канал Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии