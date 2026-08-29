Супероружие уничтожает дроны ВСУ на лету: главная новость СВО 29 августа

На передовой российские военные применяют FPV-перехватчики, развивающие скорость более 200 км/ч, — об этом заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров после посещения полигона в Нижегородской области.
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