Пожелание врагу: США усилили давление на Пекин

Президент Дональд Трамп после телефонной беседы министра финансов США Скотта Бессента с вице-премьером КНР Хэ Лифэном издал директиву ограничить инвестиции Китая в ключевые секторы американской экономики.
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