Николай КНЫЖОВ: Душа компании? Постоянно слышу в раздевалке голос Барди

Новичок СКА, который недавно вернулся в Северную столицу спустя семь лет выступления в разных лигах Северной Америки, считает, что петербургская команда способна замахнуться на многое в предстоящем сезоне.
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