В пяти вузах РФ открыт набор на магистратуру по социальной архитектуре

В пяти ведущих российских вузах: МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовом университете при Правительстве РФ, Санкт-Петербургском государственном университете, Президентской академии и Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН), начинается обучение по магистерским программам в области социальной архитектуры при поддержке Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия — страна возможностей».