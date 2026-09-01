В пяти вузах РФ открыт набор на магистратуру по социальной архитектуре

В пяти ведущих российских вузах: МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовом университете при Правительстве РФ, Санкт-Петербургском государственном университете, Президентской академии и Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН), начинается обучение по магистерским программам в области социальной архитектуры при поддержке Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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