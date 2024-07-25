Reuters: Boeing признала вину в связи с крушением двух самолетов

Авиастроительная корпорация Boeing подтвердила, что согласилась признать свою вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования Минюстом США крушений двух самолетов серии 737 MAX, передает Reuters.
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