Три школьника с игрушечным пистолетом стали героями фейка о терроризирующей Петербург «банде мигрантов» «Героями» оказались трое 16-летних подростков.
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Три школьника с игрушечным пистолетом стали героями фейка о терроризирующей Петербург «банде мигрантов» «Героями» оказались трое 16-летних подростков.