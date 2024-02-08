Девушка Тимати оголилась в частном самолете

Возлюбленная рэпера Тимати поделилась пикантным фото. Валентина уже два года встречается с рэпером. Избранница музыканта сумела завоевать расположение его матери, тогда как Анастасии Решетовой, мать сына от Тимати, это не удалось.
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