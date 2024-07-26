Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего

The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего

Рупор делового мира Америки – издание The Wall Street Journal – публикует развернутую статью авторства экс-госсекретаря времен первого президентства Дональда Трампа Майка Помпео и советника кампаний Трампа в 2016 и 2020 Дэвида Урбана под названием «Мирный план Трампа для Украины».

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Судя по изменению тона и смысла российских комментарий событий, связанных с американскими выборами, главной задачей наших комментаторов является ни в коем случае не дать противникам Трампа повод опять говорить об &quot;ангажированности&quot; этого человека РФ. Этим трёпом уже однажды сидьно повредили ему в прошлом туре выборов. Потому, весь негатив, какой найдётся и/или придумается про Трампа тут же вставляется в строку и выдаётся за истину.
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21 час.
лл
лина любимцева
Трамп ДЕЛЕЦ. Ему  не нужна &quot;помощь Украине&quot;... Ему нужны ДОЛГИ УКРАИНЫ  перед США.
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16 час.

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