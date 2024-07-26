The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего

Дмитрий Боев

Судя по изменению тона и смысла российских комментарий событий, связанных с американскими выборами, главной задачей наших комментаторов является ни в коем случае не дать противникам Трампа повод опять говорить об "ангажированности" этого человека РФ. Этим трёпом уже однажды сидьно повредили ему в прошлом туре выборов. Потому, весь негатив, какой найдётся и/или придумается про Трампа тут же вставляется в строку и выдаётся за истину.