Рупор делового мира Америки – издание The Wall Street Journal – публикует развернутую статью авторства экс-госсекретаря времен первого президентства Дональда Трампа Майка Помпео и советника кампаний Трампа в 2016 и 2020 Дэвида Урбана под названием «Мирный план Трампа для Украины».
The Wall Street Journal публикует настоящий план Трампа по Украине. России он не сулит ничего хорошего
Комментарии
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Дмитрий Боев
Судя по изменению тона и смысла российских комментарий событий, связанных с американскими выборами, главной задачей наших комментаторов является ни в коем случае не дать противникам Трампа повод опять говорить об "ангажированности" этого человека РФ. Этим трёпом уже однажды сидьно повредили ему в прошлом туре выборов. Потому, весь негатив, какой найдётся и/или придумается про Трампа тут же вставляется в строку и выдаётся за истину.
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21 час.
лл
лина любимцева
Трамп ДЕЛЕЦ. Ему не нужна "помощь Украине"... Ему нужны ДОЛГИ УКРАИНЫ перед США.
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16 час.
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