Исполнительным директором Новосибирской федерации футбола назначен Артём Роговский

Бывший пресс-секретарь мэра Новосибирска и бывший заместитель главы администрации Первомайского района стал исполнительным директором региональной общественной организации "Новосибирская областная федерация футбола".
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