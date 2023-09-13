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Новодевичье кладбище. Могилы знаменитых людей

Новодевичье кладбище. Могилы знаменитых людей

Новодевичье кладбище Новодевичье кладбище, пожалуй, одно из самых именитых не только в Москве, но и в России.

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Комментарии
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надежда чернышенко
Последний раз была  на Новодевичьем в 2012 году. На входе продавали схему всей территории по секторам и отдельно список могил пофамильный с № сектора, найти любую можно без проблем.
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1 д.
Владимир семин
Сейчас всё построено на деньгах, на больших деньгах! Вот ВАМ и путеводитель!
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1 д.

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