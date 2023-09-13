Новодевичье кладбище Новодевичье кладбище, пожалуй, одно из самых именитых не только в Москве, но и в России.
Новодевичье кладбище. Могилы знаменитых людей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
надежда чернышенко
Последний раз была на Новодевичьем в 2012 году. На входе продавали схему всей территории по секторам и отдельно список могил пофамильный с № сектора, найти любую можно без проблем.
Ответить
1 д.
Владимир семин
Сейчас всё построено на деньгах, на больших деньгах! Вот ВАМ и путеводитель!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии