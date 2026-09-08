Армия РФ взяла в кольцо 1,7 тысячи боевиков ВСУ в Харьковской области

Более 1,7 тысячи украинских боевиков заблокированы в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. За время операции на этом направлении противник потерял до 40 военных, два пикапа, три квадроцикла и боевую бронированную машину, попыток выхода из окружения не предпринималось.
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