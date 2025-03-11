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Царьград

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Юрист Русяев назвал растения, за выращивание которых можно получить тюремный срок

Юрист Русяев назвал растения, за выращивание которых можно получить тюремный срок

За выращивание на участке некоторых видов растений садоводам может грозить до 8 лет лишения свободы.Гармалу обыкновенную, также известную как могильник, ипомею трёхцветную, а также турбину щитковидную запрещено выращивать на дачных участках.

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