Не совсем уверена, пропустит ли наш многоуважаемый Дзен данную публикацию. У нас с ним взгляды на многие вещи кардинально расходятся: например, он любит слово "либералы", а я не очень).
"Ельцин-центр" напрягся - новый полпред Артём Жога против либералов
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Мало кто знает , но перед смертью Борис Николаевич просил построить дворец народного творчества для детей , как прототип дворца пионеров советского времени , а не дворец его памяти . Он совсем не желал , чтобы его персону превозносили , а хотел остаться в памяти свердловчан своим обычным гражданином , а дворец пионеров был построен исключительно для детей города , где они смогли бы заниматься всеми видами народного творчества и спортом . Я сам слышал его слова
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЕБНцентр рассадник ЛЖИ и МЕРЗОСТИ....Его надо назвать .."ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ"
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7 час.
Александр Попов
Жога ЖГИ этих КОЗЛОВ, там столько ДЕРЬМА.
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4 час.
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