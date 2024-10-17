Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Ельцин-центр" напрягся - новый полпред Артём Жога против либералов

"Ельцин-центр" напрягся - новый полпред Артём Жога против либералов

Не совсем уверена, пропустит ли наш многоуважаемый Дзен данную публикацию. У нас с ним взгляды на многие вещи кардинально расходятся: например, он любит слово "либералы", а я не очень).

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Мало кто знает , но перед смертью Борис Николаевич просил построить дворец народного творчества для детей , как прототип дворца пионеров советского  времени , а не дворец его памяти . Он совсем не желал , чтобы его персону превозносили , а хотел остаться в памяти свердловчан своим обычным гражданином , а дворец пионеров был построен исключительно для детей города , где они смогли бы заниматься всеми видами народного творчества и спортом  . Я сам слышал его слова
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ВС
Вадим Скоробогатов
ЕБНцентр рассадник ЛЖИ и МЕРЗОСТИ....Его надо назвать ..&quot;ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ&quot;
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Жога ЖГИ этих КОЗЛОВ, там столько ДЕРЬМА.
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