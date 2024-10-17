"Ельцин-центр" напрягся - новый полпред Артём Жога против либералов

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Мало кто знает , но перед смертью Борис Николаевич просил построить дворец народного творчества для детей , как прототип дворца пионеров советского времени , а не дворец его памяти . Он совсем не желал , чтобы его персону превозносили , а хотел остаться в памяти свердловчан своим обычным гражданином , а дворец пионеров был построен исключительно для детей города , где они смогли бы заниматься всеми видами народного творчества и спортом . Я сам слышал его слова