Le Figaro: 10% АЗС Франции столкнулись с острой нехваткой топлива

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- People and Nature...
- АП Мерц: экономика Г...
- АА Клычков: с Запада...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым