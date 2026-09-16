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Газета.ру

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Le Figaro: 10% АЗС Франции столкнулись с острой нехваткой топлива

Le Figaro: 10% АЗС Франции столкнулись с острой нехваткой топлива

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране.

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