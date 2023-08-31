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Агент Пашнина из СКА о переподписании контрактов: «От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если сумма не становится меньше – относимся нормально»

– Сейчас активно обсуждается тема переподписания контрактов. Например, ваш клиент Михаил Пашнин заключил соглашение со СКА на новых условиях.

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