«Историю пишет победитель». В каком случае Евросоюз решится напасть на Россию

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Лучевая болезнь вызывает серьезные изменения в организме на клеточном и молекулярном уровнях. Воздействие ионизирующего излучения на клетки может привести к разрушению и повреждению их белковых структур и клеточного метаболизма. Одной из основных причин повреждения клеток являются мутации в геноме. Ионизирующее излучение может вызывать изменения в структуре ДНК, которые приводят к генетическим мутациям. Это может повлиять на функционирование клеток и стабильность их генетического материала.   Острая лучевая болезнь: Это более серьезная форма лучевой болезни, которая развивается при высокой дозе облучения за короткий период времени. При острой лучевой болезни повреждения клеток и тканей организма наносятся быстро и в значительной мере. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, кровотечения и нарушение функций органов. Без своевременного лечения острая лучевая болезнь может быть смертельной. Хроническая лучевая болезнь: Это форма лучевой болезни, которая развивается при длительном воздействии низкой дозы облучения. Хроническая лучевая болезнь может иметь медленное прогрессирование и проявляться через длительный период времени. Она может привести к различным заболеваниям, включая онкологию и хронические заболевания органов.
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Одной из основных причин повреждения клеток являются мутации в геноме. Ионизирующее излучение может вызывать изменения в структуре ДНК, которые приводят к генетическим мутациям.&quot; = ЗАПАДУ ДАВНО ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ !    ИЗ НЕЛЮДЕЙ  МОЖЕТ  В ЛЮДЕЙ НАЧНУТ ПРЕВРАЩАТЬСЯ !?     А ДО ЧЕЛОВЕКОВ ИМ ЕЩЕ КАК ДО МАРСА !                                              Кроме мутаций  другие методы  в  их отношении бесполезны !
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
На сегодняшний день победителем будет Россия или победителей не будет вообще!
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50 мин.

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