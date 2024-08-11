Политолог Ищенко прокомментировал подготовку Европы к войне с Россией Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», прокомментировал подготовку Европы к войне.
«Историю пишет победитель». В каком случае Евросоюз решится напасть на Россию
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Лучевая болезнь вызывает серьезные изменения в организме на клеточном и молекулярном уровнях. Воздействие ионизирующего излучения на клетки может привести к разрушению и повреждению их белковых структур и клеточного метаболизма. Одной из основных причин повреждения клеток являются мутации в геноме. Ионизирующее излучение может вызывать изменения в структуре ДНК, которые приводят к генетическим мутациям. Это может повлиять на функционирование клеток и стабильность их генетического материала. Острая лучевая болезнь: Это более серьезная форма лучевой болезни, которая развивается при высокой дозе облучения за короткий период времени. При острой лучевой болезни повреждения клеток и тканей организма наносятся быстро и в значительной мере. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, кровотечения и нарушение функций органов. Без своевременного лечения острая лучевая болезнь может быть смертельной. Хроническая лучевая болезнь: Это форма лучевой болезни, которая развивается при длительном воздействии низкой дозы облучения. Хроническая лучевая болезнь может иметь медленное прогрессирование и проявляться через длительный период времени. Она может привести к различным заболеваниям, включая онкологию и хронические заболевания органов.
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
"Одной из основных причин повреждения клеток являются мутации в геноме. Ионизирующее излучение может вызывать изменения в структуре ДНК, которые приводят к генетическим мутациям." = ЗАПАДУ ДАВНО ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ ! ИЗ НЕЛЮДЕЙ МОЖЕТ В ЛЮДЕЙ НАЧНУТ ПРЕВРАЩАТЬСЯ !? А ДО ЧЕЛОВЕКОВ ИМ ЕЩЕ КАК ДО МАРСА ! Кроме мутаций другие методы в их отношении бесполезны !
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
На сегодняшний день победителем будет Россия или победителей не будет вообще!
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50 мин.
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