«Историю пишет победитель». В каком случае Евросоюз решится напасть на Россию

VG

Vasily Golov

Лучевая болезнь вызывает серьезные изменения в организме на клеточном и молекулярном уровнях. Воздействие ионизирующего излучения на клетки может привести к разрушению и повреждению их белковых структур и клеточного метаболизма. Одной из основных причин повреждения клеток являются мутации в геноме. Ионизирующее излучение может вызывать изменения в структуре ДНК, которые приводят к генетическим мутациям. Это может повлиять на функционирование клеток и стабильность их генетического материала. Острая лучевая болезнь: Это более серьезная форма лучевой болезни, которая развивается при высокой дозе облучения за короткий период времени. При острой лучевой болезни повреждения клеток и тканей организма наносятся быстро и в значительной мере. Симптомы могут включать тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, кровотечения и нарушение функций органов. Без своевременного лечения острая лучевая болезнь может быть смертельной. Хроническая лучевая болезнь: Это форма лучевой болезни, которая развивается при длительном воздействии низкой дозы облучения. Хроническая лучевая болезнь может иметь медленное прогрессирование и проявляться через длительный период времени. Она может привести к различным заболеваниям, включая онкологию и хронические заболевания органов.