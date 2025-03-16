Превью Players Championship 2025

В Телфорде стартует престижный рейтинговый турнир Players Championship 2025 с участием 16 лучших игроков в годовом рейтинге, сообщает SnookerHQ Марк Аллен (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание, трансляции - 1/8 финала Расписание, трансляции турнира Турнир Players Championship 2025 года стартует в понедельник.