США ждут возвращения Ирана к переговорам для мирного урегулирования

США надеются на возвращение Ирана к мирным переговорам, несмотря на недавние конфликты и санкции. Представитель ООН Уолтц подтвердил, что меморандум о прекращении боевых действий, подписанный в июне, остается в силе, но санкции остаются основным инструментом влияния.