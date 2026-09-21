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Царьград

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США ждут возвращения Ирана к переговорам для мирного урегулирования

США ждут возвращения Ирана к переговорам для мирного урегулирования

США надеются на возвращение Ирана к мирным переговорам, несмотря на недавние конфликты и санкции. Представитель ООН Уолтц подтвердил, что меморандум о прекращении боевых действий, подписанный в июне, остается в силе, но санкции остаются основным инструментом влияния.

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