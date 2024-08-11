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Царьград

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Взрывы, серьёзное повреждение на ЗАЭС: Заявлено о "беспрецедентности" ядерной угрозы

Взрывы, серьёзное повреждение на ЗАЭС: Заявлено о "беспрецедентности" ядерной угрозы

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС – после взрывов станция получила серьёзные повреждения. Директор по коммуникациям станции признал "беспрецедентность" ядерной угрозы.

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