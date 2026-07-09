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Царьград

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Испанская школьница, написавшая Путину, мечтает о гражданстве России

Испанская школьница, написавшая Путину, мечтает о гражданстве России

Школьница Люсия из испанского Овьедо, отправившая письмо Владимиру Путину, заявила, что хотела бы получить российское гражданство, не отказываясь от испанского, и назвала встречу с президентом своей большой мечтой.

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