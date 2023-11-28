Виталик Бутерин намерен произвести фундаментальные изменения в сети Эфириума

На посвященной блокчейну и криптовалютам конференции Devconnect в Турции Виталик Бутерин представил свой план по улучшению механизма размещения ставок в сети Ethereum и общей производительности блокчейна.
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