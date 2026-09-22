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Александр Дьяченко играл мужчин, которых трудно сломать, — а сам 10 дней провёл в реанимации

Александр Дьяченко играл мужчин, которых трудно сломать, — а сам 10 дней провёл в реанимации

Александр Дьяченко давно играет мужчин, которых трудно сломать. Спокойный взгляд, уверенная манера, немногословность — этот образ закрепился за ним после «Брата-2» и десятков сериалов.

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