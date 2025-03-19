Минобороны и Песков объяснили, как и зачем ВС РФ сбили собственные беспилотники

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Комментарии
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АндрейБорков
САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
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12 час.
АндрейБорков
https://ria.ru/20250320/engels-2006110638.html
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
РИА Новости
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12 час.
Александр Котов
бей своих, что б чужие боялись?
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9 час.
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