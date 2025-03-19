Днём 19 марта вышел пресс-релиз Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации:"Ночью 19 марта т.
Минобороны и Песков объяснили, как и зачем ВС РФ сбили собственные беспилотники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Ответить
12 час.
АндрейБорков
https://ria.ru/20250320/engels-2006110638.html
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
РИА Новости
Ответить
12 час.
Александр Котов
бей своих, что б чужие боялись?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии