Зоопсихологи раскрыли новую сторону кошачьего вылизывания

В мире животных взаимное вылизывание и вычесывание — обычное явление. Приматы вылизывают или перебирают шерсть друг другу, птицы помогают сородичам ухаживать за перьями, лошади покусывают холку, шею и спину.
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