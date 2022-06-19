Слуцкий подтвердил, что Дюпин и Самошников могут покинуть «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о селекции клуба. – Есть уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»? – Нет, такой уверенности нет (сообщалось, что Дюпин может перейти в «Зенит», а Самошников – в ЦСКА – прим.
Популярные статьи
- «Бавария» выпустила футболки из фрагментов формы за десять чемпионских лет. Их быстро раскупили
- Димитрис Итудис стал главным тренером «Фенербахче». Контракт на три года
- Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Израиль, Италия и Болгария поборются за золото в отдельных видах групповых упражнений
Свежие комментарии