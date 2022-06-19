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Слуцкий подтвердил, что Дюпин и Самошников могут покинуть «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о селекции клуба. – Есть уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»? – Нет, такой уверенности нет (сообщалось, что Дюпин может перейти в «Зенит», а Самошников – в ЦСКА – прим.

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