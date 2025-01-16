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Suicide Squad добили, Xbox едва не закрылась, Minecraft от Gaijin Entertainment…

Suicide Squad добили, Xbox едва не закрылась, Minecraft от Gaijin Entertainment…

Заместитель гендиректора отдела интеллектуальной собственности Nintendo Кодзи Нисиура объяснил политику компании, финал сюжета Suicide Squad: Kill the Justice League, издание The Information прошлось по финансовым проблемам Xbox, независимая студия VG Entertainment анонсировала Forest Reigns, Gaijin Entertainment и бухарестская студия Atypical Games представили Cubic Odyssey, Sony порадовала владельцев подписки PS Plus.

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