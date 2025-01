Suicide Squad добили, Xbox едва не закрылась, Minecraft от Gaijin Entertainment…

Заместитель гендиректора отдела интеллектуальной собственности Nintendo Кодзи Нисиура объяснил политику компании, финал сюжета Suicide Squad: Kill the Justice League, издание The Information прошлось по финансовым проблемам Xbox, независимая студия VG Entertainment анонсировала Forest Reigns, Gaijin Entertainment и бухарестская студия Atypical Games представили Cubic Odyssey, Sony порадовала владельцев подписки PS Plus.