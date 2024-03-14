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Ничушкин против «Ванкувера»: победный гол, 3 хита и «минус 2» за 22:10

Ничушкин против «Ванкувера»: победный гол, 3 хита и «минус 2» за 22:10

Нападающий «Колорадо» стал автором победного гола в матче с «Ванкувером» (4:3 ОТ).  После броска Нэтана Маккиннона шайба отскочила от визора Валерия Ничушкина и влетела в ворота.

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