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Татар-информ

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Тепло подали в 91% домов Казани: как город входит в отопительный сезон

Тепло подали в 91% домов Казани: как город входит в отопительный сезон

В Казани 1 октября начался отопительный сезон. Решение подать тепло раньше срока оказалось своевременным: начало месяца принесло резкое похолодание.

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