Дирижабль "Roma". Короткая жизнь и трагический итог

﻿﻿В комментариях @UuuuhBl9 попросил рассказать о дирижаблях. Это перевод статьи на эту тему. После Первой мировой войны Италия была особенно заинтересована в разработке дирижаблей для коммерческого использования, а итальянские инженеры сосредоточились на полужестких дирижаблях как будущем гражданского воздушного транспорта.