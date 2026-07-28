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Сухов: Иран не оставит без ответа атаку на свой танкер, но не ударит по Киеву

Сухов: Иран не оставит без ответа атаку на свой танкер, но не ударит по Киеву

Политолог Николай Сухов во вторник проинформировал о том, что в обозримом будущем иранское военно-политическое руководство обязательно ответит властям киевского режима за атаку на торговое судно в акватории Каспийского моря.

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