Паковали "лицом в снег": Мигранты наладили крупнейший в Новосибирске рынок сбыта наркотиков, пока не вмешалась ФСБ

Фото: УФСБ по Новосибирской областиСегодня 142K прочитали Местные жители жалуются на появление в городе целого гетто, где из всех проживающих коренными гражданами России являются люди из нескольких десятков квартир.
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